Gica Hagi a transat in favoarea sa duelul cu Gigi Becali, Farul castigand titlul de campioana a Romaniei, in fata FCSB-ului.Desi intre cei doi securea razboiului a fost ingropata demult, rivalitatea dintre formatiile detinute de cei doi a tinut capul de afis a ultimei editii din Liga 1. Gigi a recunoscut cu sportivitate ca Farul a fost echipa mai buna in acest an, iar nepotul sau, Lucian Becali (foto), a facut acelasi lucru, subliniind insa ca acest titlu nu are nicio valoare in contextul in ... citeste toata stirea