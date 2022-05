Nervii Irinei Begu o puteau descalifica

Irina Begu a scapat de descalificare la Roland Garros 2022, dupa un moment nefericit ce a avut loc in setul decisiv, atunci cand romanca era condusa cu 2-0 de Ekaterina Alexandrova. Din nefericire, Irina Begu a dat cu racheta de pamant, langa scaun, si racheta a sarit in tribuna, in primul rand si a atins un spectactor. Gestul nu a fost unul violent, mai degraba unul de lehamite, iar Irina si-a cerut imediat scuze. Cu toate acestea, arbitrul de scaun a chemat supervizorul turneului. Dupa mai ... citeste toata stirea