Neuer ramane prima optiune pentru poarta Germaniei

Manuel Neuer ramane portarul titular al Germaniei la Cupa Mondiala din Qatar (20 noiembrie - 18 decembrie), in pofida accidentarii sale recente, a spus antrenorul cu portarii al nationalei, Andreas Kronenberg. Neuer, 36 ani, a ratat recent sapte meciuri ale lui Bayern Munchen, din cauza unei accidentari la umar, dar a revenit pe teren in weekend-ul trecut. Kronenberg a declarat la canalul public ARD ca staff-ul tehnic ''nu ia in considerare startul unei competitii deschise'' pentru postul de ... citeste toata stirea