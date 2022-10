Nevoie de puncte, deplasare pe terenul echipei lui Florin Stanga

FC Brasov o intalneste sambata, in deplasare, pe ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu, formatie pregatita de brasoveanul Florin Stanga.Dan Alexa are incredere in jucatorii lui ca pot obtine un rezultat bun atat in weekend cat si in etapele viitoare, chiar daca FC Brasov are un program destul de dificil in urmatoarea perioada."Mergem la Targu Jiu, intalnim o echipa buna, care chiar joaca fotbal, o echipa foarte agresiva. Va fi un meci foarte dificil. Atmosfera nu este una buna pentru ca nu am ... citeste toata stirea