Neymar a gresit pentru eliminarea lui PSG din Cupa

Neymar (foto) a fost pus la zid de propriul antrenor, dupa duelul Marseille - PSG 2-1, transmis in exclusivitate in AntenaPLAY. Parizienii au fost eliminati din optimile de finala ale Cupei Frantei, la finalul unui meci complicat pentru Lionel Messi, Neymar si coechipierii lor, in "infernul" de pe Stade Velodrome. OM si-a rapus marea rivala si a obtinut calificarea in sferturile de finala, in fata tribunelor arhipline. Christophe Galtier, antrenorul lui PSG, s-a aratat extrem de dezamagit la ... citeste toata stirea