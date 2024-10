Neymar a revenit pe teren dupa un an

Atacantul brazilian Neymar Jr (foto) a jucat din nou intr-o competitie oficiala dupa o absenta de un an, generata de o grava accidentare, intrand in joc in minutul 77 al meciului castigat in deplasare de echipa sa, Al-Hilal, cu scorul de 5-4, in fata formatiei Al-Ain, luni seara, in Liga Campionilor Asiei la fotbal.Starul sud-american, in varsta de 32 de ani, s-a accidentat la ligamentul incrucisat si la menisc pe 17 octombrie 2023, in cursul partidei dintre Brazilia si Uruguay, din ... citește toată știrea