Neymar cere sa nu se mai joace meciuri oficiale pe teren sintetic

Neymar (foto) si alte cateva vedete braziliene, printre care se numara Thiago Silva si Lucas Moura, au cerut sa nu se mai joace meciuri oficiale pe teren sintetic in Brazilia, relateaza AFP.Marti, fostul star de la PSG, revenit in Brazilia la Santos, si alti jucatori importanti care activeaza in cluburile braziliene, printre care Thiago Silva, Lucas Moura si Philippe Coutinho, au cerut terenuri de calitate si sa nu se mai joace meciuri pe gazon artificial. Aceste vedete ale Braziliei au ... citește toată știrea