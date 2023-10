Neymar (foto) s-a accidentat in meciul pierdut de Brazilia cu Uruguay, scor 0-2, in preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2026. Atacantul lui Al-Hilal a fost scos cu targa de pe teren dupa faultul lui De la Cruz, de la finalul primei reprize. Neymar a incercat sa mearga pe jos in tunelul catre vestiare si parea sa resimta dureri foarte mari. Medicii care l-au consultat pe Neymar au stabilit in urma primei examinari ca atacantul a suferit o entorsa grava la genunchi. Brazilianul va fi supus ... citeste toata stirea