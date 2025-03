Neymar s-a accidentat din nou

Neymar - foto - (33 de ani) va trebui sa mai astepte pentru a castiga un titlu cu Santos. Echipa sa a pierdut, scor 1-2, cu Corinthians, duminica, in semifinala campionatului Paulista. Iar mijlocasul a asistat neputincios de pe banca la meci, fiind accidentat la coapsa stanga. Accidentat in timpul victoriei din sferturile de finala cu Bragantino, fostul jucator de la PSG si-a petrecut saptamana sub tratament, fara a reusi sa fie apt pentru a fi prezent pe teren. "Neymar a simtit un oarecare ... citește toată știrea