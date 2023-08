Neymar (foto) a inscris doua goluri pentru Paris Saint-Germain in partida cu formatia sud-coreeana Jeonbuk Hyundai Motors, antrenata de romanul Dan Petrescu, la primul meci jucat de brazilian pentru PSG dupa aproape jumatate de an. PSG a invins cu 3-0 in meciul care a avut loc in cadrul turneului de pregatire din Japonia al francezilor. Vedeta braziliana nu mai jucase din 19 februarie, de la meciul de campionat cu Lille (4-3), dupa o accidentare grava la glezna dreapta, pentru care a fost ... citeste toata stirea