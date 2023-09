Atleta keniana Agnes Ngetich a doborat recordul mondial de 10 km in cursa feminina la Trunsylvania 10 km, inregistrand timpul de 29:24 la cursa rutiera World Athletics Elite Label. Evenimentul a fost organizat duminica in cadrul Brasov Running Festival.Intr-o demonstratie impresionanta de alergare solo, tanara de 22 de ani si-a aratat intentia de a castiga cursa inca de la inceput si a parcurs primii 5 km in 14:25, cu patru secunde mai ... citeste toata stirea