Nici fanii englezilor nu mai sunt ce au fost o data

Reactiile unor fani englezi la evolutiile echipei la Euro 2024 "creeaza un mediu neobisnuit", a declarat managerul Gareth Southgate (foto), conform BBC. Echipa sa a terminat pe primul loc in Grupa C marti, dupa o remiza fara goluri cu Slovenia, care a urmat unui alt egal 1-1 cu Danemarca in meciul precedent din faza grupelor. Echipa lui Southgate a fost huiduita, iar cateva pahare goale au fost aruncate catre selectioner, in urma unei alte prestatii sub asteptari. "Nu am de gand sa ripostez", a ... citește toată știrea