Nicio echipa din Seria a 5-a a Ligii a 3-a, cea in care au jucat in acest sezon echipele brasovene, nu a ajuns in finalele barajului pentru promovare. Cele doua formatii prahovene din C5 au fost eliminate in semifinale de catre reprezentantele Seriei a 6-a. Echipa care s-a clasat pe locul doi in serie, CSO Plopeni, a pierdut ambele manse contra celor de la CSM Alexandria, cu acelasi scor, 1-0. CS Blejoi, care a castigat C5, dupa ce se impusese cu 4-3 in tur, in deplasare, a pierdut cu 6-2 ... citeste toata stirea