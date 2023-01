Nicolae Dica a dat verdictul pentru Octavian Popescu. Fostul antrenor de la FCSB a dezvaluit cum l-a impresionat Octavian Popescu. Nicolae Dica a avut cuvinte de lauda la adresa lui Octavian Popescu, jucator pe care Gigi Becali viseaza sa il vanda cu zeci de milioane de euro. Actualul tehnician de la CS Mioveni spune ca Octavian Popescu are o "inteligenta" cum rar mai gasesti. Nicolae Dica l-a antrenat pe Octavian Popescu in acest sezon la FCSB si chiar l-a facut si capitan in mandatul sau. ... citeste toata stirea