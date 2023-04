Acesta preluase echipa argeseana in luna ianuarie a acestui an. Nicolae Dica (foto) a decis sa renunte de astazi la postul de antrenor al Mioveniului, lucru comunicat presedintelui clubului, Dumitru Olteanu, noteaza GSP.Tehnicianul a prins doar 14 meciuri pe banca gruparii care se afla acum pe ultimul loc in SuperLiga Romaniei. In locul sau antrenor interimar ar putea fi numit Marius Stoica, cel care a indeplinit acest rol in actuala stagiune.Pentru CS Mioveni urmeaza meciul din campionat, ... citeste toata stirea