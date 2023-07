Nicolae Stanciu - foto - (30 de ani) a fost integralist in meciul celor de la Wuhan Three Towns cu Meizhou Hakka, scor 2-1, in etapa a 18-a din China. Stanciu s-a dovedit inca o data util formatiei sale din China. Acesta a pasat decisiv la golul care a adus deschiderea scorului in meciul cu Meizhou Hakka.Din pasa lui Nicolae Stanciu, Abdul Aziz a trimis un sut direct in vinclul coltului lung, in minutul cinci al jocului.Dugalic a egalat pentru oaspeti in ... citeste toata stirea