Nicolita admite ca a imprumutat bani de la camatari, dar nu sume mari

Banel Nicolita - foto - (37 de ani) a recunoscut ca a imprumutat bani de la camatari, a spus si ce motiv l-a impins sa recurga la un astfel de gest, dar si ca nu s-a ales cu probleme dupa aceea. Fostul fotbalist, care-si doreste sa antreneze FCSB-ul, a mai precizat si de ce a plecat in America, dar si ce a facut in perioada petrecuta acolo.Cu sinceritatea care-l caracterizeaza, Nicolita a spus ca a pierdut bani multi din cauza divortului, dar si a implicarii sale ca patron in fotbal la echipa ... citeste toata stirea