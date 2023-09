Nicolo Napoli a ajuns in Romania si apar tot mai multe zvonuri ca va fi numit din nou antrenor la FC U Craiova 1948. Atacantul italian a stat pe banca oltenilor in alte noua mandate si ar putea fi din nou varianta de rezerva a lui Adrian Mititelu. Chiar daca patronul alb-albastrilor a anuntat ca nu se pune problema revenirii lui Nicolo Napoli, acesta a fost fotografiat pe aeroport. A fost surprins in timp ce se imbarca la Bergamo cu directia Craiova. Fanii Craiovei lui Mititelu au reactionat ... citeste toata stirea