Nikolina Zubac revine la Olimpia CSU Brasov

Nikolina Zubac (foto), componenta a nationalei Bosniei Hertegovina si una dintre jucatoarele bune ale campionatului romanesc si al Cehiei in ultimii trei ani, revine la Olimpia CSU Brasov.Potrivit site-ului oficial al formatiei brasovene, olimpiabrasov.ro, dupa sezonul petrecut la Brasov, 2019 - 2020, Nikolina Zubac a evoluat in Cehia, la SBS Ostrava si in Polonia, la echipa Sleza Wroclaw, insa o accidentare la mana a fortat-o sa se opereze."Sunt foarte fericita ca ... citeste toata stirea