No Problem a castigat Turneul Vedetelor

No Problem a castigat editia 2022 a Turneului Vedetelor Acerbis, desfasurat zilele trecute la Brasov.Echipa lui Gabi Tamas s-a impus in finala in fata bucurestenilor de la Tazmannschaft, scor 1-0. Podiumul a fost completat de iesenii de la Marry Tour, care au castigat cu 3-2 finala mica, in fata "veteranilor" stelisti, Old New Star.In semifinale, Tazmannschaft invinsese cu 1-0 pe Marry Tour Iasi, iar No Problem trecuse dupa un joc spectaculos, incheiat la egalitate (3-3) si decis apoi la ... citeste toata stirea