Novak Djokovic, locul 3 ATP, a castigat al 23-lea titlu de Grand Slam, din cariera sa, un adevarat record. Djokovic l-a invins in finala de la Roland-Garros pe norvegianul Casper Ruud, locul 4 ATP, in trei ore si 13 minute, scor 7-6 (1), 6-3, 7-5. Djokovic este, la 36 de ani, primul om din istorie cu 23 de titluri majore in palmares. El s-a impus de zece ori la Australian Open, de trei ori la French Open, de sapte ori la Wimbledon si de ... citeste toata stirea