Novak Djokovic (foto dreapta) a intrat duminica seara in istoria tenisului, dupa ce s-a impus pentru a treia oara la Roland Garros si a cucerit cel de-al 23-lea sau titlu de Grand Slam. In ciuda absentei unor jucatori importanti, printre care se remarca Rafael Nadal, turneul parizian a avut audiente record. Novak Djokovic a castigat, duminica, turneul de la Roland Garros si si-a trecut in palmares cel de-al 23-lea sau titlu de Grand Slam. Sarbul l-a invins in finala de la Paris pe Casper Ruud ... citeste toata stirea