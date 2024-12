Norvegia a castigat titlul european

Selectionata Norvegiei a castigat Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2024, gazduit de Austria, Ungaria si Elvetia, duminica seara, la Viena, dupa ce a invins in finala echipa Danemarcei, cu scorul de 31-23 (13-12).Norvegia, campioana europeana si olimpica, a invins Danemarca si in finala editiei din 2022, cu 27-25. Cele doua echipe s-au infruntat si in grupa principala a editiei aceasta, la Viena, Norvegia castigand cu 27-24.Norvegia si-a trecut in palmares al zecelea sau ... citește toată știrea