Noua Cupa a Romaniei: Premii de 1,2 miloane de euro si format cu grupe

Federatia Romana de Fotbal a facut public, luni, noul format al Cupei Romaniei, care va intra in vigoare din sezonul viitor, 2022/2023. Comitetul Executiv al FRF a aprobat in sedinta din 18 mai noua structura. Cupa Romaniei va beneficia de premii totale in valoare de 1,2 milioane de euro incepand cu noul sezon competitional, cu un format schimbat in totalitate, urmand sa cuprinda si doua faze ale grupelor, dintre care una regionala, a anuntat luni, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, ... citeste toata stirea