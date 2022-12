Noua medalii pentru juniorii de la Kids Tampa la Campionatele Nationale U13

In weekend-ul trecut au avut loc, la Bucuresti, Campionatele Nationale de badminton, dedicate juniorilor sub 13 ani. Sportivii de la sectia de badminton a ACS Kids Tampa au avut o comportare foarte buna l, castigand in total 9 medalii si 3 titluri de campioni nationali. Astfel, la proba de simplu baieti, Maxim Iacob a castigat medalia de aur, iar Victor Vizi medalia de bronz. La dublu baieti, cei doi brasoveni au castigat titlul national. Amalia Vlad a castigat medalia de bronz atat la proba de ... citeste toata stirea