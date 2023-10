Gruparea terorista Hamas a atacat Israelul cu rachete in urma cu mai bine de o saptamana, iar incidentele din aceasta parte a lumii s-au soldat cu mii de victime. Razboiul din Israel ar putea provoca tensiuni in vestiarul lui Bayern Munchen. Doi dintre jucatorii lui Thomas Tuchel au transmis mesaje de sustinere pentru ambele parti implicate in conflictul militar. Daniel Peretz a fost transferat de Bayern Munchen de la Maccabi Tel Aviv, vara trecuta, in schimbul a cinci milioane de euro. ... citeste toata stirea