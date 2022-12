Nu a fost sa fie precum in dialogul dintre Ronaldo si Piers Morgan

Portugalia a fost eliminata de Maroc in sferturile de finala ale turneului final din Qatar, iar visul lui Cristiano Ronaldo (37 de ani) de a cuceri prima Cupa Mondiala din cariera a fost spulberat. Inainte turneului final din Qatar, Cristiano Ronaldo a acordat celebrul interviu jurnalistului Pierce Morgan, care a dus, intr-un final, la despartirea fotbalistului de Manchester United. Tot atunci, starului lusitan i s-a propus sa se gandeasca la un scenariu in care ar fi ajuns in ultimul act al ... citeste toata stirea