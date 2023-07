Internationalul sarb Internationalul sarb Sergej Milinkovic-Savic (foto), mijlocasul echipei italiene de fotbal Lazio Roma, s-a transferat la formatia saudita Al-Hilal, cu care a semnat un contract pe trei an, a anuntat clubul din Orientul Mijlociu, citat de AFP. Jucatorul in varsta de 28 de ani a evoluat timp de opt sezoane la Lazio, alaturi de care a cucerit Cupa Italiei in 2019. Gruparea din Serie A va incasa aproximativ 40 de milioane de euro in urma acestei tranzactii, conform presei ... citeste toata stirea