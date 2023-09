Dupa ce a fost accidentat in ultima perioada, Dennis Man (foto) a revenit la Parma. Internationalul roman a deschis scorul in meciul cu Catanzaro, castigat autoritat de echipa sa, scor 5-0. Parma nu a avut probleme la Catanzaro, unde a condus cu 3-0 la pauza. Dennis Man, care a inceput ca titular, a deschis scorul in minutul 18, dupa o combinatie cu Bonny. Oaspetii au primit apoi un penalti si Benedyczak a transformat pentru 2-0 in minutul 25. Man a mai avut o ocazie mare in minutul 31, dar ... citeste toata stirea