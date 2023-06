Razvan Marin - foto - (27 de ani) a evoluat in ultimul sezon pentru Empoli, sub forma de imprumut de la Cagliari, iar viitorul internationalului roman a fost discutat in presa din Italia in ultimele saptamani. Dupa un sezon reusit in tricoul lui Empoli, Razvan Marin i-a impresionat pe cei din club, care au insistat pentru pastrarea sa.Initial, Cagliari a cerut 7 milioane de euro pentru transferul definitiv al mijlocasului, ... citeste toata stirea