Nu sunt semne bune inaintea Euro 2024

Nationala feminina de handbal a Romaniei a disputat trei meciuri in Danemarca, in cadrul turneului Golden League, in pregatirea Campionatul European - EHF EURO 2024. In prima partida, "tricolorele" au fost surclasate de Olanda cu scorul de 41-26 (22-14), la Randers. O noua infrangere fara drept de apel a venit si in meciul cu Danemarca, 35-25 (19-13), la Holstebro. Duminica, la Viborg, Romania a pierdut si ultimul test inaintea Campionatului European de handbal feminin, 25-37 in fata Norvegiei.