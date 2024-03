Nu tatal lui Neymar, ci Memphis Depay ar fi platit cautiunea lui Alves

In cursul zilei de luni, 25 martie, Dani Alves (40 de ani) a iesit din inchisoare, dupa ce milionul de euro pentru cautiune a fost "depus in conturile sectiei a Tribunalului din Barcelona". Dani Alves, arestat pe 20 ianuarie 2023, a fost condamnat pe 22 februarie la patru ani si jumatate pentru violarea unei tinere in noaptea de 30 spre 31 decembrie 2022, intr-un club de noapte din Barcelona. Saptamana trecuta, un tribunal catalan a autorizat eliberarea conditionata a fotbalistului in schimbul ... citește toată știrea