Nu toata lumea e extaziata de venirea lui Mehmet Topal la Petrolul

Mehmet Topal este noul antrenor al Petrolului Ploiesti. Fostul mare jucator turc a semnat un contract valabil pentru urmatorii trei ani, iar experienta din Romania va fi prima a lui Topal in functia de antrenor.Mehmet Topal a sustinut in cursul zilei de luni (10 iunie), prima conferinta de presa din postura de antrenor al formatiei de pe "Ilie Oana" . Acesta a avut nevoie de translator pentru ca a vorbit in limba sa natala. Ianis Zicu (foto) nu vede cu ochi buni faptul ca noul tehnician al ... citește toată știrea