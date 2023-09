Antrenorul Mauricio Pochettino - foto - (51 de ani) glumeste amar pe seama startului de sezon catastrofal de care are parte Chelsea in Premier League, in ciuda investitiilor uriase in transferuri. Chelsea a bagat in transferuri peste 460 de milioane de euro numai in aceasta vara, in conditiile in care investitiile totale in jucatori, dupa ce Todd Boehly a luat echipa de la Roman Abramovich, in vara anului trecut, depasesc 1 ... citeste toata stirea