Karim Benzema (35 de ani) s-a certat cu Nuno Espirito Santo (49 de ani), in urma meciului pierdut luni de Al-Ittihad in grupele Ligii Campionilor Asiei, impotriva echipei irakiene Al Quwa Al Jawyia, scor 0-2. Cei doi s-au jignit reciproc, iar sefii clubului au decis ca cel mai bine ar fi sa renunte la serviciile portughezului. Informatia a aparut ieri in presa din strainatate, iar la o zi distanta a venit si confirmarea oficiala. Echipa aflata pe locul 6 in campionatul Arabiei Saudite a facut ... citeste toata stirea