O etapa istorica pentru Dacia: primul Dakar!

Dacia a anuntat oficial echipajele care vor reprezenta constructorul roman in premiera la Raliul Dakar 2025, care se va desfasura in Arabia Saudita, intre 3 si 17 ianuarie 2025. Evenimentul marcheaza o etapa istorica pentru Dacia, care va concura pentru prima data in cel mai prestigios raliu de anduranta din lume.Echipajele Dacia includ nume mari din lumea motorsportului: francezul Sebastien Loeb, de noua ori campion mondial la raliuri, Nasser Al-Attiyah, de cinci ori castigator al Cupei ... citește toată știrea