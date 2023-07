Dupa ce i-a fost revocata suspendarea pedepsei la inchisoare, o femeie din Feldioara a fost data in urmarire nationala si este cautata de politisti. Curta Mihaela Gabriela, nascuta in 17.10.1974, in Victoria, si domiciliata in Feldioara are de executat o pedeapsa de 1 an si 6 luni de inchisoare."In baza art. 583 C.pr.pen., admite sesizarea formulata de Serviciul de Probatiune Brasov si in consecinta: In baza art. 96 alin. 1 C.pen., dispune revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii ... citeste toata stirea