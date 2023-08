FC Voluntari a reusit sa produca surpriza in etapa a patra a SuperLigii si a invins-o pe Rapid, scor 2-1. Jucatorii echipei ilfovene au primit o prima pentru victoria cu giulestenii, neinvinsi pana luni seara, cate o mie de euro. Victoria cu Rapid confirma startul bun de sezon pe care il are FC Voluntari sub comanda lui Ilie Poenaru. Succesul de luni seara este ... citeste toata stirea