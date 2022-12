O noua disciplina la Kids Tampa

ACS Kids Tampa Brasov propune o noua sectie, cea de tenis de camp. O sectie care vine de la sine, intr-un oras ce are o mare traditie in tenis, dand nume ca Ion Tiriac, Traian Marcu sau George Cosac.O initiativa a conducatorilor clubului brasovean ce vine in urma numeroaselor cereri primite de la parintii care isi doresc pentru copiii lor un cadru organizat, profesionist, frumos, in care tenisul sa le poata oferi sperante pentru indeplinirea unor vise. Pentru ca orice initiativa, proiect sa ... citeste toata stirea