O noua infrangere in LNBF pentru CSU

Echipa de baschet feminin CS Universitar Brasov a suferit o noua infrangere in Liga Nationala, dupa 102-49, in deplasare, cu CS Universitatea Cluj Napoca, intr-un meci din runda a 6-a, potrivit Radio Romania Brasov.Brasovencele evolueaza intr-o formula extrem de tanara in acest sezon, conducatorii clubului brasovean fiind fortati sa apeleze constant la jucatoare foarte tinere din cauza problemelor ... citește toată știrea