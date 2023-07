Al Nassr, formatia lui Cristiano Ronaldo, a reusit sa-l transfere pe brazilianul Alex Telles (foto), fostul fundas stanga al celor de la Manchester United. Clubul din Arabia Saudita, Al-Nassr, a oficializat duminica semnarea fundasului brazilian Alex Telles. Jucatorul in varsta de 30 de ani, care s-a alaturat lui Manchester United in octombrie 2020, a petrecut sezonul trecut sub forma de imprumut la Sevilla. El se alatura unor jucatori precum Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic si Seko Fofana ... citeste toata stirea