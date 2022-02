O noua victorie in amicale, 3-1 cu Odorheiu Secuiesc

O noua victorie pentru FC Brasov in amicalele iernii, 3-1 (1-0) in meciul disputat la Miercurea Ciuc, miercuri, cu liderul Seriei a V-a din Liga a 3-a, AFC Odorheiu Secuiesc.Brasovenii s-au impus fara emotii, insa antrenorul Calin Moldovan a transmis ca de aceasta data nu a contat scorul, ci antrenamentul bun in conditii de meci. Golurile "galben-negrilor" au fost marcate de Horia Popa, in minutul 28, cu un sut peste portar din centrul careului mare si de Negrean, care a reusit o dubla in ... citeste toata stirea