Intre transferurile efectuate pentru viitorul sezon al Ligii Florilor, Dacia Mioveni anunta o mutare interesanta, cu o tanara brasoveanca in prim plan.Extrema dreapta Diana Ioana Damian (foto) este nascuta in 2001, are cetatenie romano-canadiana si vine din Franta, de la Villers Handball Nancy.A inceput handbalul la Brasov, la clubul Olimpic, dupa care a trecut si pe la grupele de juniori de la Corona si ACS Transilvania. In 2014, pe cand avea 12 ani, a fost selectata pentru Centrul ... citeste toata stirea