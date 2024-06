O victorie memorabila, o "Generatie de Suflet"

Nationala de fotbal a Romaniei a obtinut, luni, cea mai clara victorie a sa la un turneu final, indiferent daca e vorba de EURO sau Cupa Mondiala, 3-0 cu Ucraina, la Munchen, la Campionatul European din Germania. Anterior, cea mai mare diferenta a fost de doua goluri, Romania - Columbia 3-1, la CM 1994. Singurul meci anterior in care tricolorii nu au incasat gol la EURO a fost in urma cu 16 ani, cand Adrian Mutu et comp au remizat cu Franta, 0-0.Romania a marcat doar pentru a doua oara trei ... citește toată știrea