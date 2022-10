O victorie si o infrangere pentru juniorii brasoveni in meciurile cu CS Mioveni

Duminica a avut loc cea de-a 6-a etapa a Campionatului National Under 17 si Under 19. Juniorii de la FC Brasov au dat piept, pe propriul teren, cu tinerii primei divizionare CS Mioveni.Din dubla cu argesenii, juniorii mici au iesit invingatori, iar cei mari, din pacate nu au reusit sa obtina niciun punct. Cele doua meciuri au avut loc pe stadionul de la Tarlungeni.Juniorii de Under 17, condusi de pe banca tehnica de Liviu Dirstar si Ferencz Bajko, au reusit sa ... citeste toata stirea