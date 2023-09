Juniorii de la FC Brasov au disputat, astazi, o dubla confruntare contra celor de la FC Hermannstadt, in etapa a 3-a a Campionatului National. Juniorii galben-negrii de Under 19 au obtinut o victorie, dupa o revenire extraordinara, iar, din pacate, cei de Under 17 au cedat in fata sibienilor.Juniorii de U19, condusi de pe banca de Marian Constantinescu, au obtinut o victorie senzationala, scor 4-2, dupa ce au intors rezultatul de la 0-2. Omul meciului a fost Claudiu Patrascu, cel care a ... citeste toata stirea