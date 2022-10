O victorie si un egal pentru juniorii de la FC Brasov in dubla cu CSS Brasovia

Juniorii de la FC Brasov au obtinut o victorie la scor, dar si un egal din dubla cu CSS Brasovia. Cele doua jocuri au contat pentru etapa a 8-a din Campionatul National. Stegarii de Under 17 s-au impus cu scorul de 6-1, iar cei de Under 19 au terminat la egalitate, scor 1-1. Meciurile au avut loc duminica, pe stadionul de la Tarlungeni."Juniorii mici" ai FC-ului, de U17, s-au impus cu scorul de 6-1, cu cinci goluri ale lui Claudiu Patrascu, plus o reusita a lui Sebastian Dragota."Sunt ... citeste toata stirea