Oana Cirstea revine la Brasov

Oana Roxana Cirstea va juca in sezonul 2022-2023 pentru Corona Brasov, dupa ce in stagiunea anterioara a evoluat pentru SCM Craiova.Oana este cunoscuta pentru rolul de extrema stanga si este familiarizata deja cu atmosfera Brasovului, ea evoluand timp de doua campionate pentru Corona, intre 2013 si 2015. Experimentata jucatoare va indeplini si rolul de coordonator de joc la Corona Brasov.Jucatoarea, in varsta de 33 de ani, are o experienta de joc bogata, cu numeroase participari in cupele ... citeste toata stirea