Obiectiv la Euro, locurile 1-12

Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei are ca obiectiv la Campionatul European - EHF EURO 2024, care va avea loc in perioada 28 noiembrie-15 decembrie, in Austria, Ungaria si Elvetia, ocuparea unuia dintre primele 12 locuri, a anuntat, intr-o conferinta de presa, presedintele FRH, Constantin Din (foto)."Echipa nationala a inceput pregatirea pentru prezenta la Campionatul European din decembrie. Am avut o dubla cu Ungaria, e o echipa nationala tanara, cu media de 23 de ani, si sunt