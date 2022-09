Octavian Ciovica este campion national

Pentru prima data dupa multi ani, Brasovul da din nou un campion national absolut in sporturile cu motor. Este o promisiune implinita pentru Octavian Ciovica, pilotul din Campionatul National de Viteza in Coasta, care a promis ca va aduce titlul la Brasov si va sarbatori cu locuitorii orasului."A fost un drum destul de lung, un drum de 15 ani de zile, care s-a materializat in acest an, in 2022, cu titlul de campion national absolut, care a venit aici, la noi, acasa, in Brasov. Am avut un ... citeste toata stirea